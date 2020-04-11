بصورة استثنائية.. الكويت تسمح لرجال أعمال كوريين بدخول أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، أن السلطات الكويتية سمحت لرجال أعمال كوريين بدخول الكويت بصورة إستثنائية، رغم الحظر المفروض في إطار إجراءات مواجهة كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يصل إلى الكويت اليوم السبت حوالي 106 رجال أعمال من 25 شركة كورية جنوبية على رأسها شركة "هيونداي" لصناعة السيارات، حسب وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وسبق أن منعت الكويت جميع الأجانب من دخول أراضيها خوفا من انتشار الفيروس في البلاد، وأعلنت أن المسافرين سيخضعون للفحوصات اللازمة قبيل مغادرتهم إلى الكويت وعقب وصولهم إلى هناك، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وإثر وصولهم إلى الكويت سيخضع رجال الأعمال الكوريون للحجر الصحي لمدة 14 يوما مع مواصلة نشاطهم التجاري دون إجراء مقابلات واجتماعات شخصية.

ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه، في ظل أزمة فيروس كورونا التي تعصف بالعالم.

المصدر: يونهاب