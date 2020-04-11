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وزير الإعلام اليمني يدين إعدام الحوثيين 4 صحفيين

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وزير الإعلام اليمني يدين إعدام الحوثيين 4 صحفيين
RT
وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني
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دان وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني اليوم السبت بشدة، إعدام الحوثيين أربعة صحفيين اختطفوهم منذ أكثر من 5 سنوات.

وقال "إن هذه الأحكام تأتي في ظل الجهود التي يبذلها فريق الأمم المتحدة لإنجاز اتفاق تبادل للأسرى والمختطفين بين الحكومة والانقلابيين".

وصرح بأن قرار الإعدام يؤكد تنصل الحوثيين من التزاماتهم وإصرارهم على المضي في نهج التصعيد السياسي إلى جانب تصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات بهدف إفشال جهود انهاء الحرب وإحلال السلام.

‏ودعا الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من هذا التصعيد الخطير الذي يأتي في ظل دعوات التهدئة ووقف التصعيد والدفع بإجراءات بناء الثقة.

وشدد على أن جماعة أنصار الله لا تؤمن بنهج الحوار ولا تفقه لغة السلام ولا تأبه لمعاناة اليمنيين.

جدير بالذكر أن الحوثيين أقروا اليوم السبت بإعدام الصحفيين عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري.

وزير الإعلام اليمني يدين إعدام الحوثيين 4 صحفيين
/ www.ifj-arabic.org / الاتحاد الدولي للصحفيين

المصدر: سبأ

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