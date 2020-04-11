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سوريا تمدد إغلاق المدارس والجامعات ضمن إجراءات مكافحة كورونا

أخبار العالم العربي

سوريا تمدد إغلاق المدارس والجامعات ضمن إجراءات مكافحة كورونا
Reuters OMAR SANADIKI
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قرر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا المستجد في سوريا، تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات في البلاد حتى الـ2 من الشهر القادم.

وطالب الفريق الحكومي بتشديد الحظر المفروض في جميع المناطق لتقييد الحركة والحد من التجمعات التي من شأنها التأثير سلبا على السلامة العامة.
كما وافق الفريق الحكومي مبدئيا على تقديم "بدل تعطل" لكل عامل من العمال المياومين والموسميين وعمال المهن الحرة الذين توقفت أعمالهم نتيجة الإجراءات الاحترازية.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 25 إصابة

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT

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