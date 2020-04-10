خبير: نفوذ أمريكا سيضعف وستحتل الساحة الصين وروسيا والهند ومصر

قال الخبير الأمني المصري اللواء عمرو الزيات، إن العالم سيتغير بعد انقضاء أزمة كورونا، وسيضعف النفوذ الأمريكي في العالم، لتحتل دول أخرى الساحة كالصين وروسيا والهند ومصر.

وأضاف الزيات، وهو رئيس أسبق لمحكمة القاهرة العسكرية في تصريحات صحفية: "أعتقد أن ما يدار الآن حول كورونا حرب بيولوجية أمريكية في محاولة لإيقاف نمو الصين، وأتوقع انسحاب أمريكا من ريادة المنطقة".

وأشار إلى أن الأعمال الإرهابية قلت على مستوى العالم حيث انشغلت كل الدول الراعية للعناصر الإرهابية بنفسها ومن ثم قل التمويل لهؤلاء الخونة.

وأكد أن الإدارة المصرية تعاملت بإحترافية عالية غير مسبوقة مع أزمة فيروس كورونا، محذرا من الانسياق وراء الشائعات التى تزداد خاصة في أوقات الأزمات.

وأشار إلى أن الشائعات تهدف إلى بث روح الإحباط في محاولة لإحباط الثقة بين الشعب والحكومة، مؤكدا أن وزارة الصحة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا بكل شفافية من خلال البيانات الصادرة يوميا.

وذكر أن مصر تتبادل الخبرات من الدول المجاورة عن طريق التنسيق الطبي والتخطيط للمستقبل، بالإضافة إلى أن مصر أصبحت قوة إقليمية في المجتمع الدولي وذات عمق سياسي.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT