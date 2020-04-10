السعودية: تعلن استمرار تعليق الصلاة بالمساجد في رمضان

أعلن وكيل وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية محمد العقيل، أن تعليق الصلاة في المساجد بسبب فيروس كورونا، سيستمر حتى في شهر رمضان المبارك.

وقال العقيل في مداخلة تلفزيونية: "ما لم يصدر من الجهات المعنية قرار بخلاف هذا الأمر فإن التعليق مستمر".

وأشار إلى أن "قرار التعليق جاء لمنع انتقال الفيروس بين المصلين".

من جهته، أكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، على أن "هناك لجنة عليا تقيم جميع الإجراءات والخطوات المتخذة في جانب الحد من تفشي فيروس كورونا".

وقال: "التنفيذ سيتم على ضوء ما ينتج عن اللجنة من توصيات خلال تقييم الوضع العام".

المصدر: "سبق"