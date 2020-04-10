مصر تخفض أسعار المواد البترولية

أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر خفض أسعار تلك المواد اعتبارا من يوم غد السبت.

وجاء قرار اللجنة بعد استعراضها لمتوسط أسعار النفط الخام العالمية، وسعر الصرف للفترة يناير/مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر/ديسمبر 2019.

وأخذت اللجنة في الاعتبار، أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضي بتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

وقالت اللجنة في تبرير قرارها أنه في "ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط ، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا".

وقررت اللجنة تعديل أسعار بيع البنزين للمستهلك النهائي لتصبح كما يلي:

بنزين 95 - 8.5 جنيه لليتر الواحد.

بنزين 92- 7.50 جنيه لليتر

بنزين 80- 6.25 جنيه لليتر

كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن.

وقررت اللجنة، ثبات وعدم تغيير باقي أسعار المنتجات البترولية.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر:RT