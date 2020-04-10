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قصيدة جديدة لشاعر سعودي عن جائحة كورونا - فيديو

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قصيدة جديدة لشاعر سعودي عن جائحة كورونا - فيديو
twitter/ @Amanatalriyadh
العاصمة السعودية الرياض - أرشيف
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نظم الشاعر السعودي المقدم مشعل بن محماس الحارثي، قصيدة جديدة عن موقف السعودية مع مواطنيها والمقيمين على أراضيها في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال الحارثي في قصيدته:

تبي تزول الجايحة يا وطنّا
بأمر الولي والشر مبعد ومنزاح
حبك سكنّا لا تحسبك سكنّا
عساك طيب يا وطنّا ومرتاح
صكّت على البلدان منّا ومنّا
جرثومةٍ ما هي بمخلاب وجناح
ولا هي بسيف ولا برمح مطنّا
خلت صروح العالم الأول أشباح
وما دام بالله العوين استعنّا
أبشر بنصره يا وطنّا والأرباح
حنّا صليب الرأس والرأي منّا
وإلنا على كوكب هل الأرض مصباح
من لامنا في دارنا ما شحنّا
دار الملوك مروية علط الأرماح
اللي بهم جزل القصيد ايتغنّا
هم والله اللي يستحقون الامداح
امدح مليك العُرب زبن المجنّا
أبو فهد سلمان في ليل وإصباح
ما قول والله ما تخليت عنّا
والله ما خليت في دارك جراح
ولاّ العدو اللي يبي يمتحنّا
تنوخه برجال وأموال وسلاح

المصدر: "سبق"

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