المغرب.. 71 إصابة جديدة بكورونا وحصيلة الوفيات تقترب من الـ100

سجلت السلطات الصحية المغربية خلال الساعات الـ24 الماضية ثلاث وفيات و71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت وزارة الصحة اليوم الخميس أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة بلغ حتى الآن 1346 حالة، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء منذ أمس من 93 حتى 96 حالة.

وتشافى ستة مرضى خلال اليوم الأخير بالكامل من الفيروس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 103.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 4770.

المصدر: RT