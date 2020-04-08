اليمن.. وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين تنشر وثيقة مقترحة للحل الشامل لوقف الحرب (وثيقة)

نشرت وكالة "سبأ" اليمنية التابعة للحوثيين، اليوم الأربعاء، الوثيقة المقترحة للحل الشامل لوقف الحرب في البلاد.

وقالت الوكالة إن الجمهورية اليمنية تقدمت للأمم المتحدة بمقترح وثيقة الحل الشامل لوقف الحرب وإنهاء كامل للحصار.

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وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، اعتبارا من يوم الخميس 9 أبريل.

وقال المتحدث إن الهدف من وقف إطلاق النار هو تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيين (جماعة أنصار الله)، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف أممي لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل في البلاد.

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المصدر: وكالات