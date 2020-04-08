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نحو 50 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

أخبار العالم العربي

نحو 50 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان
Reuters Yves Herman
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أعلنت السلطات العمانية عن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في السلطنة بلغ بذلك 419 حالة.

وتوفى شخصان في البلاد جراء إصابتهما بالفيروس حتى الآن دون تسجيل وفيات جديدة منذ أمس، وتعافى 72 شخصا من الوباء.

المصدر: RT

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