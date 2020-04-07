الأردن.. مقاضاة مصاب بكورونا عرض حياة الآخرين للخطر

أكد رئيس النيابة العامة في الأردن القاضي محمد سعيد الشريدة، تسجيل قضية جزائية لدى دائرة مدعي عام عمان ضد شخص كان يعلم بإصابته بفيروس كورونا المستجد وخالط آخرين.

وقال الشريدة، إن "النيابة العامة ستلاحق كل من هو مصاب بمثل هذا الفيروس ولا يلتزم بالحجر وتعليمات وزارة الصحة بهذا الخصوص ويعرض حياة الآخرين الأصحاء لمثل هذا الوباء".

وأضاف: "أن هذا يشكل جرما تعاقب عليه القوانين المعمول بها وستحيل كل من يتسبب بإلحاق الأذى بالآخرين للقضاء لإنزال العقاب الرادع بحقهم".

وأشار وزير الدولة في الأردن لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في وقت سابق، إلى أن الجهات المعنية قد تضطر لإجراء حظر تجول شامل ولأكثر من يوم، عقب رصد العديد من الخروقات لحظر التجوال المفروض في المملكة، و "لتمكين فرق التقصي الوبائي من زيادة فاعلية عملها".

المصدر: "خبرني"