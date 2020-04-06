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الجزائر.. تسجيل 21 وفاة و103 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

الجزائر.. تسجيل 21 وفاة و103 إصابات جديدة بفيروس كورونا
AFP RYAD KRAMDI
شخص يرتدي كمامة ضد كورونا في الجزائر
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أفادت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الاثنين، بتسجيل 21 وفاة و103 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 173 والإصابات إلى 1423 في عموم البلاد.

وقال مدير الوقاية بوزارة الصحة، جمال فورار، إن العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء هو 90.

ويبلغ عدد المرضى المتواجدين بالعناية المركزة بسبب الفيروس 46، وتبقى 488 حالة تحت الرعاية الصحية، فيما يخضع 626 شخصا للعلاج حسب بروتوكول "كلوروكين".

يذكر أن يوم أمس الأحد شهد تباطؤا نسبيا في عدد الإصابات بـ69 حالة، قبل أن ترتفع مجددا اليوم.

المصدر: وكالات

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