الحكومة المصرية تنفي تطبيق المرحلة الثالثة من مواجهة فيروس كورونا

كشفت الحكومة المصرية عن حقيقة تطبيق المرحلة الثالثة من سيناريوهات مواجهة فيروس كورونا وهي المرحلة الأخطر.

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ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما يتم تداوله بشأن الفيديو المزعوم حول تطبيق المرحلة الثالثة، موضحا أن هذا الفيديو غير صحيح ولا علاقة له بمجلس الوزراء.

وأضاف المركز الإعلامي: "ونوضح أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات احترازية جديدة بخلاف المعلن عنها مسبقا، وأنه في حال اتخاذ أية قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي".

وشدد مجلس الوزراء على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الشائعة.

المصدر: RT