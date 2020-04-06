"جريمة بشعة" تهز السجن المركزي في تعز

لقيت 6 سجينات مصرعهم، وأصيبت العشرات بقصف استهدف أمس الأحد، سجن مدينة تعز المركزي في اليمن.

وأظهر مقطع فيديو من السجن بقع الدم وهي تغطي الأرضية والجدران، فيما تم نقل المصابين والقتيلات إلى المستشفى.

وبحسب مسؤولين محليين، فإن القصف جاء من الجانب الذي تسيطر عليه جماعة "أنصار الله" الحوثية، فيما لم يرد بعد تأكيد أو نفي منهم.

من جهته، قال مدير سجن النساء علي الكامل: "على الأمم المتحدة والصليب الأحمر أن يكون لهما دور في هذه الجريمة البشعة، لأن السجن المركزي يستهدف بالصواريخ والقذائف يوميا، وقد أبلغنا ذلك جميع الأطراف، ورفعنا تقاريرنا إلى الصليب الأحمر وجميع منظمات الأمم المتحدة، لكن لم نحصل على رد، ولم نسمع أي صوت منهم، ولم نر أي عمل، حتى وقعت هذه الجريمة البشعة".

المصدر: رابتلي