كورونا.. الإمارات تقرر تعزيز مخزونها الاستراتيجي

قال رئيس وزراء الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، إن مجلس الوزراء قرر تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة في إطار الاستجابة لتفشي فيروس كورونا.

وأوضح آل مكتوم، وهو أيضا حاكم دبي ونائب رئيس الدولة في تغريدة على صفحته في موقع "تويتر": "أقررنا خلال الاجتماع مجموعة من القرارات والتسهيلات، بالإضافة لتوجيه الجهات بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة".

عقدنا اليوم اجتماعنا الثاني لمجلس الوزراء عن بعد .. أقررنا خلاله مجموعة من القرارات والتسهيلات ... بالإضافة لتوجيه الجهات باعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام ... وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة .. وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة pic.twitter.com/FlmnqQGrp9 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 5, 2020

وأضاف: "كما تابعنا خلال الاجتماع الآليات الاحترازية الجديدة وآليات استمرار الأعمال الحكومية، واعتمدنا مشروع القانون الاتحادي للصحة النفسية، واللائحة التنفيذية لمنشآت القطاع الخاص الصحية بهدف رفع مستوى جودة خدماتها، ولائحة أخرى بشأن استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية".

كما تابعنا خلال الاجتماع الآليات الاحترازية الجديدة وآليات استمرار الأعمال الحكومية .. واعتمدنا مشروع القانون الاتحادي للصحة النفسية.. واللائحة التنفيذية لمنشآت القطاع الخاص الصحية بهدف رفع مستوى جودة خدماتها ... ولائحة أخرى بشأن استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية pic.twitter.com/XvDQ7zLt00 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 5, 2020

وأكد بن راشد على أن الإمارات تتحرك اليوم كفريق واحد وتتعاون كأسرة واحدة، ويساند الكل أعمال الجميع لعبور هذا الفترة الاستثنائية التي يمر فيها العالم.

وسجلت حتى مساء أمس السبت في الإمارات 1505 إصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد، و10 وفيات بهذا الفيروس.

تتحرك دولة الامارات اليوم كفريق واحد ... وتتعاون كأسرة واحدة .. ويساند الجميع أعمال الجميع لعبور هذا الفترة الاستثنائية التي يمر فيها العالم ... نحمد الله على هذه الروح الطيبة .. ونحمد الله على هذا البلد الآمن ... ونحمد الله على هذا الشعب المتعاضد والمتكاتف pic.twitter.com/xOnXQn6LdW — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 5, 2020

المصدر: RT