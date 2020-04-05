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السيسي يوجه للإسراع بإجراء الفحوصات الطبية للمرضى والعاملين في معهد الأورام

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السيسي يوجه للإسراع بإجراء الفحوصات الطبية للمرضى والعاملين في معهد الأورام
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أرشيف
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين والمرضى في المعهد القومي للأورام.

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وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير، بسام راضي، إنه في إطار جهود مصر لمكافحة فيروس كورونا، وفى ظل الملابسات التي شهدها المعهد القومي للأورام بعد اكتشاف إصابة عدد من العاملين فيه بالفيروس، وجه الرئيس المصري بإجراء فحوصات لكل الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضى الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين، وكذلك حصر كافة المخالطين لأي حالات إيجابية، مع توفير الرعاية الكاملة لكافة الحالات المصابة، من إجراءات طبية فورية إلى العزل والعلاج.

وجدد السيسي التأكيد على أولوية سلامة وصحة المواطنين في إطار إدارة الدولة لأزمة مكافحة فيروس كورونا.

المصدر: RT

 

 

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