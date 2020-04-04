السيسي يغرد حول كورونا.. "مصر مستعدة لتقديم دعم كامل لكل دولة تحارب الفيروس"

أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن استعداد بلاده لدعم كل دولة في العالم تحارب فيروس كورونا المستجد، الذي وصفه بمحنة جاءت للتذكير بأهمية روح التعاون.

إقرأ المزيد

وقال السيسي، في سلسلة تغريدات نشرها اليوم السبت على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "تتضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومات وشعوب العالم أجمع في محاربة فيروس كورونا، ونحن على استعداد كامل لتقديم كل ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة".

وأضاف السيسي: "ففي أوقات المحن تسمو القيم الإنسانية فوق كل شيء، وبإذن الله سيمضي هذا الوقت الحرج وسننتصر جميعا وسيذكر التاريخ عظمة مصر وتلاحمها مع العالم أجمع".

وختم القول: "إن هذه المحنة جاءت لتذكرنا بأهمية روح التعاون والاتحاد وتدعونا للتكاتف وأن نتحلى بالمسؤولية والتفاؤل والصبر. حفظ الله مصر وشعبها العظيم وشعوب العالم أجمع".

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 1152000 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 170 دولة، بما في ذلك 61625 وفاة و240117 حالة شفاء.

وفي مصر سجلت حتى اليوم السبت 985 إصابة بالفيروس، بينها 66 حالة وفاة، فيما اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الحكومة المصرية تمتلك حاليا "فرصة ذهبية" للتحكم بالوباء والقضاء عليه.

المصدر: RT