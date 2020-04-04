الصحة السودانية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم السبت، عن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

إقرأ المزيد

ولفتت وزارة الصحة الإتحادية في تعميم صحفي، إلى أن التقارير الوبائية الصادرة اليوم السبت في الرابع من أبريل، أكدت عدم تسجيل حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليبقى عدد الحالات 10، متضمنة حالتي الوفاة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق.

وأشارت التقارير إلى أن مجموع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، بلغ 151 حالة حتى يوم أمس الجمعة، وهي موجودة في مراكز العزل بالسودان.

المصدر: RT