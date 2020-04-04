ليبيا.. حكومة الوفاق تعلن مقتل عناصر سودانيين بين قوات حفتر

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها عن قتلها عناصر مسلحين أجانب كانوا يقاتلون إلى جانب "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

وصرح المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو، أثناء إيجاز صحفي، بأن سلاح الجو التابع لهذه القوات شنت سلسلة غارات في منطقة العمليات سرت-الجفرة، أسفرت عن مقتل 25 عنصرا في قوات حفتر، مشيرا إلى أن بين هؤلاء القتلى أفرادا من قوات الدعم السريع السودانية المعروفة باسم "الجنجاويد".

وأوضح المتحدث أن بعض هذه الغارات "استهدفت آليتين على متنهما ثمانية من المرتزقة الجانجاويد وسيارة وقود بمحمية مراح"، دون توضيح ما إذا كان القصف أودى بأرواح هؤلاء العناصر جميعا.

المصدر: ليبيا الأحرار