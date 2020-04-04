عباس يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام لـ"الجهاد الإسلامي"

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت اتصالا هاتفيا من الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة ركز على وضع تفشي فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية بأن النخالة خلال هذه المكالمة "اطمأن على أوضاع شعبنا الفلسطيني جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيدا بالخطوات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية حفاظا على سلامة أبناء شعبنا ومنع انتشار الفيروس".

وتابعت الوكالة أن عباس والنخالة تبادلا في الاتصال الآراء بشأن القضايا العامة التي تهم الشعب الفلسطيني، مضيفة أن الرئيس الفلسطيني أبدى استعداده لتقديم المساعدة في علاج الأمين العام السابق لـ"الجهاد الإسلامي" رمضان شلح.

من جانبها، لفتت "الجهاد الإسلامي" في بيان لها إلى أن النخالة شدد في المكالمة، على ضرورة "توحيد الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين جميعا وتعزيز صمودهم لمواجهة كل التحديات والتصدي لكل محاولات التربص بالقضية الفلسطينية".

وجاء ذلك في وقت أعلن فيه المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظتي الخليل ورام الله، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 210.

وأكد المتحدث في بيان صحفي أن بين المصابين الجدد شابين في سن 18 و19 عاما وامرأة في الأربعينيات من عمرها يعملون في مشغل للخياطة في مدينة حلحول، وهو تابع لوالد الشابين الذي تم تشخيص إصابته الأسبوع المنصرم.

المصدر: وفا + RT