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الإمارات توسع قائمة إجراءاتها الاحترازية ضد فيروس كورونا

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الإمارات توسع قائمة إجراءاتها الاحترازية ضد فيروس كورونا
Reuters
الإمارات
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أقرت دولة الإمارات تمديد حظر التجول القائم أثناء ساعات الليل إلى أجل غير مسمى من أجل تطهير الأماكن العامة بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، في وقت متأخر أمس الجمعة، بحسب ما أفادت به الوكالة الرسمية (وام)، اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني، وإضافة مرافق ومنشآت جديدة لخطة التعقيم في مختلف إمارات الدولة، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من الفيروس المستجد، على أن يخضع البرنامج للتقييم الدوري.

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وأضافت الوكالة أنه سيتم تنفيذ حملة تطهير تشمل رش وتنظيف الشوارع والحدائق ومرافق النقل العام، بين الثامنة مساء والسادسة من صباح اليوم التالي(اليوم السبت) ويتعين على السكان البقاء في منازلهم خلال تلك الساعات.

وبدأت هذه الحملة في 26 مارس الماضي وجرى تمديدها بالفعل قبل أسبوع حتى الخامس من أبريل/ نيسان.

يذكر أنه حتى مساء الجمعة، بلغ إجمالي حالات الإصابة في دولة الإمارات 1264 إصابة و9 وفيات.

المصدر: وكالات

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