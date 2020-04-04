ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في الأراضي الفلسطينية

قال مسؤول بالصحة في فلسطين مساء يوم السبت إنه تم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورنا ليرتفع إجمالي العدد في الأراضي الفلسطينية إلى 216 حالة من بينها 12 حالة في قطاع غزة.

وأضاف كمال الشخرة مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة في إيجاز صحفي في رام الله "ما نشهده اليوم شيء جديد، لدينا حالات سحبت منها عينات قبل أيام كانت سلبية واليوم أعيد الفحص وكانت إيجابية".

وصرح بأن هذا "يعني أن ليس كل من تم فحصه وكانت نتيجته سلبية ليس حاملا للفيروس".

ولفت المدير العام للرعاية الصحية الأولية في الوزارة إلى أن جميع المصابين كانوا يعملون في مصنع دجاج باللد، وهناك ربط كبير بينهم جميعا، مضيفا أن بين المرضى الجدد طفلين في سن 11 و15 عاما انتقل العدوى إليهما من والدهما.

ويأتي ذلك بعد إعلان السلطة الفلسطينية عن تسجيل 22 إصابة جديدة في الضفة الغربية الجمعة.

وسجلت في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى الآن حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس.

المصدر: RT + وفا