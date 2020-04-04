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أول مسؤول يمني يصاب بكورونا يروي معاناته مع الوباء

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أول مسؤول يمني يصاب بكورونا يروي معاناته مع الوباء
القائم بأعمال السفير اليمني في إسبانيا، محمد معوضة
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أعلن القائم بأعمال السفير اليمني في إسبانيا، محمد معوضة، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا، وأنه يرقد بأحد مستشفيات مدريد منذ 5 أيام​​​.

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ونشر معوضة مقطع فيديو على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من الحجر الصحي، تحدث خلاله عن معاناته مع المرض.

وأشار إلى أنه أصيب رغم اتباعه الإجراءات الوقائية، مؤكدا استقرار حالته الصحية وتحسنها، بعدما وصل الفيروس إلى رئته.

وقال الدبلوماسي اليمني إنه بدأ قبل 4 أيام من تأكيد إصابته يشعر بأعراض الفيروس، فقرر عزل نفسه ذاتيا داخل المنزل، عن عائلته، لكن مع تفاقم الأعراض توجه للمستشفى، وبعد إجراء الفحوص تبينت إصابته، و"قررت الجهات الصحية الإبقاء عليه في الحجر داخل المستشفى".

المصدر:RT

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