أبوغزالة: خياران لحل القضية الفلسطينية

أشاد رجل الأعمال العربي، طلال أبوغزالة، بالشعب الفلسطيني وصموده في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي على مر السنين الماضية، وأشار إلى وجود خيارين لتسوية القضية الفلسطينية.

وفي حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟"، الذي يبث بشكل أسبوعي على شاشة RT، سلط أبوغزالة الضوء على "صفقة القرن" وعلى معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال إن "صفقة القرن"، التي تعمل الإدارة الأمريكية على تسويقها، ليست إلا مجرد كلام، مشددا على أن الشعب الفلسطيني هو وحده، الذي بمقدوره القرار.

ويرى أبوغزالة أن الرئيس الأمريكي، أو أي مسؤول في العالم، من حقه القول ما يريد، لكن القرار النهائي هو في يد الشعب الفلسطيني.

وقال إن "الطفل الفلسطيني الذي يقتل على حواجز الاحتلال، والإنسان الفلسطيني الذي يواجه الدبابة والأسلحة ويقول أنا فلسطيني وهذه هي أرضي وبلدي، هؤلاء هم الذين سيقررون" (بشأن صفقة القرن).

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني لم يخرج منه صوت واحد يؤيد "صفقة القرن"، مبديا إعجابه بهذا الموقف المشرف.

وأضاف، أن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن 5 ملايين لاجئ فلسطيني فقط في دول الجوار، ليست إلا محاولة من الاحتلال لمحو الهوية الفلسطينية.

ويرى أبوغزالة أن عدد اللاجئين الفلسطينيين يزيد عن 25 مليون شخص، موضحا أن هذا الرقم مبني على دراسة واقعية استندت إلى تعداد الفلسطينين عند انتهاء الانتداب البريطاني عام 1948، مع الأخذ بعين الاعتبار النسبة الدنيا لنمو السكان على مر السنين الماضية، علما أن نسبة تزايد الفلسطينين تعتبر الأعلى في العالم.

ووفقا لتقديرات أبوغزالة فإن عدد الفلسطينين في الأراضي المحتلة سيكون أكثر من اليهود بحلول 2050 كأبعد تقدير، حينها سيصبح اليهود أقلية في فلسطين.

وعن خيارات حل القضية الفلسطينية، قال: "هناك خياران فقط، الأول أن ينتهي الاحتلال، والثاني أن تشكل دولة ديمقراطية فلسطينية بحكم أن الفلسطينيين هم الأكثرية وبحقوق متساوية مع اليهود".

وأضاف: "نرحب بهم (اليهود) نحن سكان الأكثرية وهم الأقلية"، مشددا أن التاريخ يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

المصدر: RT