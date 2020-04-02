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الحكومة المؤقتة بشرق ليبيا تقرر تمديد حظر التجول بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

الحكومة المؤقتة بشرق ليبيا تقرر تمديد حظر التجول بسبب كورونا
Reuters AS/IGA
تدابير احترازية ضد كورونا في ليبيا
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أعلن إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، تمديد حظر التجول حتى 8 أبريل، ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وجاء في البيان الحكومي أنه "يستمر العمل بالقرارات المتعلقة بحظر التجول المفروض من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة السابعة صباحا، ومنع استخدام وسائل النقل الجماعي (الحافلات) وسيارات الأجرة بين المدن والقرى"، بالإضافة إلى "استمرار قفل المنافذ البرية والبحرية والجوية فيما يخص حركة الأشخاص".

وأوضح الوزير أن "الاستثناءات التي قررت للجهات والأشخاص الذين تتطلب أعمالهم التنقل في أوقات ساعات حظر التجول، مستمرة وتسري جميع القرارات السابقة".

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 10 حالات مؤكدة، فيما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي عن تعافي الحالة الأولى التي تم اكتشافها لرجل يبلغ من العمر 73 عاما قادما من السعودية.

المصدر: وكالات

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