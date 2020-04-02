المغرب.. 22 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالوباء في البلاد إلى 676.

وأكدت الوزارة عبر بوابتها الرسمية الخاصة بوضع تفشي كورونا، أن 39 شخصا توفوا حتى الآن في المملكة إثر إصابتهم بالفيروس، مضيفة أن عدد المتعافين بلغ حتى الآن 29 شخصا.

ولفتت الوزارة إلى أن الفحوصات الطبية كشفت حتى الآن عدم إصابة 2726 شخصا في البلاد بالفيروس.

وتتصدر الدار البيضاء قائمة المناطق المغربية الأكثر تضررا بالفيروس (188 إصابة)، تليها مراكش-آسفي (126) والرباط-سلا-القنيطرة (114) وفاس-مكناس (110).

ولم تسجل إصابات بكورونا حتى الآن في جهة الداخلة-واد الذهب.

المصدر: وكالة الأنباء المغربية