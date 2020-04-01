الأردن يعلن الجمعة المقبل يوم حظر شامل

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة اليوم الأربعاء، أن قرار الحظر الشامل يوم الجمعة المقبل، سيستمر 24 ساعة فقط.

وقال العضايلة في مؤتمر صحفي: "وردتنا استفسارات بخصوص الغاية من الحظر الشامل يوم الجمعة. نؤكد هنا أنه يأتي لغايات إتاحة المجال لفرق التقصي للعمل بكفاءة أكبر، ومنع التجمعات التي لاحظناها في القرى والأحياء خارج المدن".

وأضاف: "الحظر الشامل سيمتد لـ24 ساعة فقط، والأمور ستعود إلى كما هي عليه الآن اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المقبل".

وأعلن وزير الصحة سعد جابر في وقت سابق، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 278 حالة، بعد تسجيل 4 حالات جديدة، في وقت سجلت فيه 6 حالات شفاء غادرت مستشفى الأمير حمزة.

المصدر: "خبرني"