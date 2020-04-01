استقرار وتيرة إصابات كورونا في المغرب وتسجيل وفاة وحالتي شفاء

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أنه تم حتى الساعة الواحدة من ظهر الأربعاء، تسجيل حالتي شفاء من فيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للذين تعافوا منه إلى 26.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات حتى الآن إلى 37 حالة.

وأشارت الصحة المغربية إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالمرض بلغ حتى الآن 638 حالة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين من جديد، توخي الحذر والالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية التي فرضتها السلطات ومراعاة قواعد النظافة العامة.

المصدر: المغرب اليوم