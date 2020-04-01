أول عزل لبلدة في سوريا بعد وفاة سيدة منها بكورونا

فرضت السلطات السورية أول حالة عزل صحي على بلدة في ريف دمشق، وذلك بعدما توفيت امرأة بسبب كورونا، واحتمال أنها خالطت آخرين في البلدة ونقلت الفيروس إليهم.

وقال وزير الصحة السوري نزار يازجي إنه "تم الطلب من السلطات المعنية تطبيق العزل لبلدة منين بريف دمشق لوجود حالة وفاة لامرأة من البلدة بفيروس كورونا".

وأوضح يازجي حسبما نقلت صفحة وزارة الصحة أن تلك الحالة هي واحدة من عشر حالات مسجلة في سوريا، وأوضح أن إجراء العزل تم "حفاظا على صحة المواطنين ونظرا لعدم التزام عائلتها بالعزل وقيامهم بالبيع في محل تجاري للناس".

وقالت مصادر محلية في البلدة لـRT إنه تم اليوم دفن المتوفاة، وإن الوضع في البلدة ما زال طبيعيا، إلا أن تحذيرات عدة تم تداولها في البلدة بضرورة التزام الحجر،

وأكدت المصادر أن ثمة متطوعين في البلدة أعلنوا تشكيل فرق لتأمين احتياجات الأهالي جميعها.

أسامة يونس ـ دمشق