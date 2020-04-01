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المسماري: بارجة تركية تقصف مواقع "للجيش الوطني الليبي" غربي طرابلس

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المسماري: بارجة تركية تقصف مواقع
Reuters Esam Al-Fetori
الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري
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أكد المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" اللواء أحمد المسماري، أن بارجة تركية قصفت بالصواريخ مدينة العجيلات غربي طرابلس، دون تسجيل خسائر بشرية.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي، إن "تدخل القوات البحرية التركية مستمر، حيث كانت في السابق ترافق البوارج التركية سفن شحن تقل أسلحة ومعدات عسكرية وإرهابيين ومرتزقة سوريين".

من جهتها، أشارت مصادر إعلامية ليبية، إلى أن "الصواريخ التي أطلقتها البارجة التركية سقطت في منطقة الظهرة الزراعية على أطراف المدينة، التي يسيطر عليها الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر".

المسماري: بارجة تركية تقصف مواقع صورة لحطام أحد الصواريخ

وأوضحت المصادر، أن "البارجة التركية قد تكون استهدفت قاعدة الوطية الجوية، الواقعة على الخط ذاته إلى الجنوب، إلا أن الصواريخ سقطت بالخطأ على المدينة".

المصدر: RT + وكالات

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