مصر.. تدهور الحالة الصحية لرجل أعمال مشهور بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد

أعلنت مصادر مقربة من رجل الأعمال المصري المعروف، منصور الجمال عن تدهور حالته الصحية بشدة على مدار الساعات الماضية، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد.

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وقالت المصادر لجريدة "اليوم السابع" المصرية، إن الحالة الصحية لمنصور الجمال، تدهورت خلال الساعات الماضية، بعد أن شعر بأعراض إنفلونزا، وعند إجراء الكشف الطبي، والتحاليل المعملية، ثبتت إصابته بالتهاب رئوي حاد، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، نظرا لتعرضه لـ"نزلة شعبية حادة".

ويعد منصور الجمال من أشهر رجال الأعمال في مصر، حيث كان متزوجا من الفنانة ليلى علوي، وعمل دبلوماسيا بجامعة الدول العربية، وتحول إلى عالم البيزنس، ويمتلك العديد من المشروعات في مصر والعالم.

المصدر: اليوم السابع