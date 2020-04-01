الصحة السعودية: تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 1720

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 1720.

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وقال متحدث باسم وزارة الصحة إنه تم تسجيل شفاء 99 حالة من فيروس كورونا لتصل حالات التعافي إلى 264.

وأضاف المتحدث أن معظم المصابين بكورونا في السعودية وضعهم الصحي مستقر ويتلقون الرعاية المناسبة، بينما هناك 30 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

ولفت المتحدث إلى أن التهاون في الالتزام بالتعليمات يزيد عدد الإصابات بالفيروس التاجي.

المصدر: وكالات