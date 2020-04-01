وفاة رئيس وزراء صومالي أسبق إثر إصابته بكورونا

توفي رئيس الوزراء الصومالي الأسبق نور حسن حسين عدي اليوم الأربعاء في بريطانيا، إثر إصابته بفيروس كورونا، حسب ما أكد نجله محمد نور عدي.

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وقال عدي الابن، إن والده البالغ 83 عاما توفي في لندن، حيث كان يتلقى العلاج خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت عائلة عدي، إنه سيوارى الثرى في بريطانيا حسب الشريعة الإسلامية.

تجدر الإشارة إلى أن عدي، شغل منصب رئيس وزراء الصومال بين عامي 2007 و2009.

وفي آخر حصيلة، أصاب فيروس كورونا أكثر من 872 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 43 ألفا.

المصدر: الأناضول