السودان يعلن أول حالة شفاء من كورونا

أعلن السودان اليوم الثلاثاء، عن أول حالة شفاء من الإصابة بفيروس كورونا، سجلت لدى مواطن إسباني خرج من مركز جبرة للطوارئ في العاصمة الخرطوم.

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وأشارت الحكومة السودانية إلى أن الإصابات في السودان بلغت 7 حالات شفي منها شخص واحد، فيما سجلت حالتا وفاة بالفيروس.

ودخل الإسباني مانويل مارتينيز (47 عاما)، إلى مركز جبرة للطوارئ في 18 من الشهر الجاري، بعد أن شعر بأعراض كورونا، حيث تم إبلاغه بنتيجة الفحص الموجبة مما استدعى دخوله الحجر الصحي.

ووصل مارتينيز إلى السودان قادما من الإمارات، وقال في مقابلة مع وكالة "سونا" السودانية، إنه "وجد رعاية طبية ممتازة في المركز"، وأنه "عقب تلقي الرعاية أخبروه بإمكانية مغادرة المركز، مع مراعاة التزامه بفترة النقاهة المنصوص عليها حسب منظمة الصحة العالمية".

وينحدر مارتينيز من منطقة الأندلس في إسبانيا حيث وصل إلى السودان للعمل مع برنامج الغذاء العالمي.

المصدر: RT + "وكالات سودانية"