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الإفتاء المصرية: إذاعة القرآن في مكبرات المساجد إفساد في الأرض ومن المنكر

أخبار العالم العربي

الإفتاء المصرية: إذاعة القرآن في مكبرات المساجد إفساد في الأرض ومن المنكر
Reuters
مصر
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رد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ أحمد ممدوح على دعوة البعض لرفع القرآن الكريم في مكبرات المساجد الخارجية، مشيرا إلى أن هذا الأمر إفساد في الأرض.

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وقال: "هذا إفساد في الأرض ومن المنكرات، القرآن ليس منكرا ولكن فعل من يريد ذلك منكر، فمن يذيع القرآن الكريم في مكبرات الصوت بالمساجد، هل يقصد التعكير على الناس فربما أحدهم يريد أن ينام وآخر مريض وآخر كبير في السن، فأنت تخترق دائرة خصوصيته وترغمه على الاستماع للقرآن الكريم، ومنهم من يفعل ذلك في السحر".

وتابع: "بل إن إذاعة أحداث الصلاة نفسها في مكبرات الصوت الخارجية من المنكرات، والمشروع هو رفع الأذان وممكن الإقامة ولو أنها متعلقة بأهل المسجد وليس أهل الحي".

المصدر: اليوم السابع

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