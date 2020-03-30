مصر تضيء هرم خوفو الأكبر من أجل كورونا

أضاءت وزارة السياحة والآثار في مصر مساء اليوم، هرم خوفو الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة، في رسالة للشعب المصري وجميع شعوب العالم بالبقاء في المنازل وحماية أنفسهم من فيروس كورونا.

وكتبت على واجهة الهرم عبارات قصيرة بالإضاءة باللغتين العربية والإنجليزية: "خليك في البيت

احمي نفسك.. تحية للقائمين على حمايتنا".

ومن أمام هرم خوفو أعرب خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري، أمام وكالات الأنباء العالمية عن حرص الدولة على توجيه هذه الرسائل إلى الشعب المصري وجميع شعوب العالم من أمام هرم خوفو العجبة الكبرى الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، للبقاء في منازلهم وحماية أنفسهم وأهلهم.

وأضاف أن هذه الخطوة "رسالة تحية وشكر وإجلال للقائمين على حمايتنا ومكافحة المرض والفيروس، ففي الوقت الذي نجلس فيه في منازلنا هناك أناس آخرون من دكاترة وممرضين وعاملين في المستشفيات ينقذون أرواح المرضى و يقومون بأعمال الحماية والوقاية وآخرون يعكفون على حمايتنا وحراستنا".

ناصر حاتم - القاهرة