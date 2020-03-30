إسرائيل تعتقل شبانا فلسطينيين شمالي القدس عقب اشتباكات مسلحة - فيديو

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال عدد من الشبان الفلسطينين في مخيم شعفاط شمالي القدس، عقب اشتباك مسلح اندلع بين الشبان الفلسطينيين وعناصر قوة اقتحمت المخيم.

وأفادت مصادر من داخل المخيم، بأن "أفرادا من وحدة المستعربين (الشرطة المتخفية بالزي المدني)، والعشرات من القوات الإسرائيلية الخاصة اقتحموا حارات مخيم شعفاط، وخلال ذلك اندلع اشتباك مسلح بينهم وبين الشبان.

وأضافت المصادر، أن القوات الإسرائيلية تحاصر بناية سكنية وتطالب الشبان بتسليم أنفسهم وأسلحتهم، تزامنا مع فرض إغلاق كامل على المخيم وانتشار مكثف في كافة شوارعه، وتحليق للمروحيات في أجواء المنطقة.

وأوضحت، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت شابا بعد إصابته بيده، واقتادته باتجاه الحاجز العسكري على مدخل المخيم، كما اعتقلت 4 شبان آخرين.

وتابعت المصادر، أن قوات الأمن الإسرائيلي اعتقلت عائلة كاملة وهي عائلة الرشق، وبينهم امرأة وقاصرون.

من جهتها، صرحت الشرطة الإسرائيلية، بأن "عناصرها تعرضوا لإطلاق النار في وقت كانت فيه قوة متخفية تقوم بنشاط في المنطقة".

المصدر: RT + وكالات