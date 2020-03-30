تسميم كلاب في لبنان خوفا من كورونا

دعا الصليب الأحمر اللبناني المواطنين، اليوم الاثنين، إلى عدم قتل الحيوانات الأليفة، وذلك بعد انتشار صور عبر مواقع التواصل لكلاب نافقة إثر تسميمها خوفا من تفشي فيروس كورونا.

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وأكد الصليب الأحمر، في تغريدة عبر "تويتر"، أنه لا يوجد حتى الساعة أي دليل على أنه من الممكن للحيوانات الأليفة أن تصاب بفيروس كورونا وأن تنقله للإنسان، داعيا اللبنانيين إلى عدم التخلص من الكلاب والقطط.

To all those spreading misinformation about pets & #Covid_19 Listen to this 👇👇👇 @RedCrossLebanonpic.twitter.com/BaQObnLvNu — Larissa Aoun (@LarissaAounSky) March 29, 2020

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا لحيوانات أليفة نافقة، في منطقة بصاليم قضاء المتن، شمال شرقي العاصمة بيروت، إثر إقدام السكان على تسميمها خوفا من أن تنقل هذه الحيوانات فيروس كورونا إليهم.

مزيد من اللحوم المسممة وجدت اليوم في بصاليم في الباحات والحدائق في بيوت الناس لقتل الحيوانات الاليفة!! من يتحمل مسؤولية هذه الجريمة ؟ البلدية تحركت وغداً سنراجع القضاء المختص لفتح تحقيق ومراجعة الكاميرات في أسرع وقت ممكن pic.twitter.com/3NBHayq6zv — joemaalouf جو معلوف (@joemaalouftv) March 29, 2020

تجدر الإشارة إلى أن السلطات اللبنانية سجلت حالتي وفاة جديدتين بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 10، بينما ارتفعت أعداد المصابين إلى 438.

المصدر: لبنان 24