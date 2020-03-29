"تستاهل الأردن".. رجال أعمال عراقيون يتبرعون لوزارة الصحة الأردنية

تبرع عدد من رجال الأعمال العراقيين يعيشون في الأردن بمبالغ مالية لوزارة الصحة الأردنية، لدعم جهودها في منع انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة.

وقال أحد رجال الأعمال العراقيين: "نتقدم بوافر الشكر لما قامت به المملكة من مواقف انسانية تجاه العراقيين، مثلت خارطة أخوة بين البلدين وشعبيهما".

وأضاف، أن "ما يمر به شعبا العراق والأردن بل والعالم أجمع من وباء ألم بأكثر الأنظمة الصحية تطورا، هو محنة إنسانية كفيلة بإظهار معادن الإخوة الصادقة".

وتبرع رجل الأعمال العراقي أحمد الجبوري بمبلغ ثلاثين ألف دولار، وقام النائب قيس زيادين بتسليم الشيك للحكومة، حيث كتب عليه الجبوري عبارة "تستاهل الأردن".

المصدر: "خبرني"