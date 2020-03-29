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دبي توقف النقل البحري بسبب كورونا

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دبي توقف النقل البحري بسبب كورونا
Reuters AHMED JADALLAH
النقل البحري في دبي بالإمارات - أرشيف
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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن إيقاف جميع خدمات وسائط النقل البحري حتى نهاية 30 أبريل 2020، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأوقفت الهيئة خدمة مترو دبي وترام دبي، خلال فترة تمديد "التعقيم الوطني"، والتي تبدأ من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا، لتعود خدمة جميع وسائط النقل الجماعي بالشكل الاعتيادي بعدها للعمل.

وأكدت الهيئة عمل الحافلات العامة وفق الجدول الزمني المعتاد، فيما سيرت أسطولا من الحافلات قوامه 74 حافلة تعمل على 13 خطا رئيسيا تصل إلى 19 مستشفى في أنحاء الإمارة.

المصدر: "الإمارات اليوم"

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