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الصحة العالمية لـRT: نتوقع زيادة الإصابات بكورونا في العراق خلال الأسابيع المقبلة

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الصحة العالمية لـRT: نتوقع زيادة الإصابات بكورونا في العراق خلال الأسابيع المقبلة
Reuters
إجراءات فحص كورونا بالعراق - أرشيف
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توقعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن يشهد العراق زيادة في الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة.

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وقال ممثل المنظمة في العراق أدهم اسماعيل لـRT: "من المتوقع زيادة عدد الإصابات في الأسابيع المقبلة، نحن توقعنا حصول هذه الزيادة في الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري ومنذ أواسط شهر يناير الماضي".

وأضاف، أن "منظمة الصحة العالمية حذرت من هذه الزيادة مرارا في حال حدوث تجمعات بشرية وحذرت من خطورتها، لكن للأسف الشديد حصلت تلك التجمعات".

وأشار إسماعيل، إلى أنه "في حال تصاعدت وتيرة الإجراءات المتخذة من قبل الدولة العراقية، فإن البلاد لن تستسلم للفيروس".

هذا وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT

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