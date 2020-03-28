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الجيش اللبناني ينفي وقوع إشكال مع الجيش السوري في الهرمل

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني ينفي وقوع إشكال مع الجيش السوري في الهرمل
Reuters MOHAMED AZAKIR
الجيش اللبناني - أرشيف
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نفت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، عن وقوع إشكال بين الجيشين اللبناني والسوري في منطقة الهرمل عند حدود البلدين.

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وأشار بيان للمديرية، إلى أن "وسائل إعلامية وعددا من مواقع التواصل زعمت وقوع إشكال بين الجيشين على خلفية محاولة قوة تابعة للجيش اللبناني إقفال معبر غير شرعي في منطقة الهرمل".

ودعت قيادة الجيش اللبناني، في بيانها وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار التي تتعلق بالقوات المسلحة وعملياتها.

المصدر: RT

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