السعوديون يرددون النشيد الوطني من نوافذ وأسطح منازلهم - فيديو

ردد عدد من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة مساء السبت، النشيد الوطني للبلاد وبعض الأناشيد الوطنية الأخرى، عبر نوافذ وأسطح منازلهم.

وأشارت وسائل إعلام محلية أن المبادرة جاءت تقديرا للجهود الجبارة لقيادة البلاد والأجهزة الصحية والأمنية حيال الوقاية من فيروس كورونا، أعقبوها بالتصفيق شكرا لـ"أبطال الصحة" وما يقدمونه من جهود في مكافحة الوباء.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان (# خليك _ ببيتك _ وانشد _ لوطنك) يتضمن دعوة لجميع المواطنين والمقيمين في كل مناطق المملكة، إلى ترديد النشيد الوطني من نوافذ منازلهم عند الساعة الثامنة من مساء السبت.

وأشار منظمو المبادرة، إلى أنها لقيت تجاوبا من قبل الكثير من المواطنين والمقيمين، الذين حملوا صورا للملك وولي عهده، وكذلك العلم السعودي، كما أطلقوا الكثير من البالونات التي تحمل تلك الصور واللافتات التي تتضمن عبارة "خليك بالبيت".

المصدر: "سبق"