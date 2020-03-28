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فتوى من وزارة الأوقاف السورية بشأن الزكاة في أزمة كورونا

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فتوى من وزارة الأوقاف السورية بشأن الزكاة في أزمة كورونا
Reuters OMAR SANADIKI
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أصدر المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية، فتوى بشأن حكم الزكاة في أزمة كورونا.

وحسب الاجتهاد الفقهي الذي وصفته وزارة الأوقاف بالمهم، طلب المجلس من الأغنياء وأصحاب الأموال إخراج الصدقات والمساعدات بكافة أشكالها في هذه الظروف وعدم الاكتفاء بالزكاة المفروضة.

وأجاز المجلس "في هذه الظروف الاستثنائية تعجيل إخراج الزكاة قبل تمام الحول لمن يملك النصاب المحدد في تفاصيل الفتوى".

وحسب الفتوى "تكون الأولوية في هذه الظروف بالنسبة لإخراج الصدقات لدعم القطاع الصحي وتوفير مستلزماته".


وتجوز الزكاة على "من يعمل بالمياومة ولا يملك النصاب" خاصة أنه توقف عن العمل.

كما أجاز المجلس "في زكاة عروض التجارة أن تكون من عين هذه العروض، فتجار المواد الغذائية والسلع الضرورية لهم أن يخرجوا زكاتهم من نفس هذه السلع".

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