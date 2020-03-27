زلزال في الكويت

أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، اليوم الجمعة، أنها سجلت زلزالا بقوة 2,3 درجة على مقياس ريختر في شمال منطقة العبدلي بعد منتصف الليل بقليل.

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وقال مدير برنامج دعم متخذي القرار والمشرف على الشبكة في معهد الكويت للأبحاث العلمية، الدكتور عبد الله العنزي، في تصريح صحفي، إن الزلزال رصد على عمق خمسة كيلومترات شمال العبدلي وشعر به العديد من أصحاب المزارع في المنطقة.

ولم يسفر هذا الزلزال عن إصابات بشرية ولا عن أضرار مادية تذكر.

المصدر: "كونا"