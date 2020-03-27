 
مباشر

ترامب: انتهيت للتو من محادثة جيدة للغاية مع الرئيس الصيني

أخبار العالم العربي

ترامب: انتهيت للتو من محادثة جيدة للغاية مع الرئيس الصيني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nj29

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حول تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدا "نحن نعمل معا بشكل وثيق".

وكتب ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "قد ناقشنا تفاصيل مهمة حول كورونا الذي يغزو كوكبنا ... لقد توصلت الصين إلى معرفة كبيرة وبات لديها فهم قوي  ودراية كبيرة تجاه الفيروس.. نحن نعمل معا بشكل وثيق".

إلى ذلك أفاد التلفزيون الرسمي الصيني اليوم الجمعة، بأن رئيسي الدولتين تحدثا عبر الهاتف، لكنهما لم يكشفا على الفور عن تفاصيل ما تمت مناقشته خلال المكالمة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا