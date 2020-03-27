ترامب: انتهيت للتو من محادثة جيدة للغاية مع الرئيس الصيني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حول تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدا "نحن نعمل معا بشكل وثيق".

وكتب ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "قد ناقشنا تفاصيل مهمة حول كورونا الذي يغزو كوكبنا ... لقد توصلت الصين إلى معرفة كبيرة وبات لديها فهم قوي ودراية كبيرة تجاه الفيروس.. نحن نعمل معا بشكل وثيق".

Just finished a very good conversation with President Xi of China. Discussed in great detail the CoronaVirus that is ravaging large parts of our Planet. China has been through much & has developed a strong understanding of the Virus. We are working closely together. Much respect! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020

إلى ذلك أفاد التلفزيون الرسمي الصيني اليوم الجمعة، بأن رئيسي الدولتين تحدثا عبر الهاتف، لكنهما لم يكشفا على الفور عن تفاصيل ما تمت مناقشته خلال المكالمة.

المصدر: رويترز