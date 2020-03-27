"الجيش الليبي" يعلن السيطرة على عدة مناطق غرب العاصمة طرابلس

أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم الجمعة، عن سيطرة قواته على عدد من مناطق غرب العاصمة طرابلس.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها، إن قوات الجيش تمكنت من "تطهير مناطق العسة والجميل ورقدالين وزلطن، من سيطرة مليشيات الوفاق ومرتزقتها السوريين".

واتهم البيان حكومة الوفاق بخرق الهدنة الإنسانية وعدم الالتزام بمخرجات برلين وبوقف إطلاق النار لتركيز الجهود على مكافحة وباء كورونا في البلاد، مشيرا إلى أن التقدم الميداني للجيش جاء بعد فشل الهجوم الذي شنته قوات "الوفاق" على قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية غرب البلاد.

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وحذر البيان حكومة الوفاق من أن "مواصلة انتهاك وقف إطلاق النار واستمرارهم في الأعمال القتالية.. سيعرضهم لاستهداف مباشر من قبل قواتنا في جميع الجبهات".

واحتدمت المعارك حول العاصمة الليبية طرابلس أمس بعد قصف مكثف، رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار للتعامل مع تفشي فيروس كورونا بعد رصد أول إصابة به في البلاد.

المصدر: RT