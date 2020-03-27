السعودية.. القبض على تركي خالف أمر منع التجول

ذكر متحدث باسم الشرطة السعودية في منطقة عسير، أن سلطات الأمن أوقفت مقيما تركيا على خلفية مقطع فيديو متداول.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش قوله، إن المقيم التركي، وهو في العقد الثالث من العمر، أوقف واتخذت الإجراءات القانونية بحقه، على خلفية "المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يتحدث بمخالفته لأمر منع التجول وعدم اكتراثه بالعقوبة المقررة".

المصدر: عكاظ