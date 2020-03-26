العراق.. بلاغات كاذبة عن إصابات بكورونا هدفها تصفية الحسابات
THAIER AL-SUDANI
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أعلن مدير صحة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد جاسب الحجامي اليوم الخميس عن وجود بلاغات حول إصابات "كاذبة" بفيروس كورونا، هدفها تصفية الحسابات.
وقال في بيان صحفي: "من المؤسف جدا أن البعض ممن لديه تصفية حسابات مع بعض أبناء منطقته يقوم بإبلاغات كاذبة مدعيا إصابتهم بالفيروس، الأمر الذي يسبب الكثير من الإرباك والإزعاج لهم ولكثير من الجهات".
ودعا الحجامي "القضاء العراقي إلى التجريم على البلاغات الكاذبة وإنزال أشد العقوبات بحق من يروج لها".
وأعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الخميس، أن "المجموع الكلي للإصابات في العراق وصل إلى 382 حالة، والحالات التي تماثلت للشفاء 105، فيما توفي 36 شخصا بالفيروس".
المصدر: RT