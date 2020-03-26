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الصحة المصرية: ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا إلى 102

أخبار العالم العربي

الصحة المصرية: ارتفاع حصيلة المتعافين من كورونا إلى 102
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
الإجراءات الصحية في مصر
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أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى 130 حالة.

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وكشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد مجاهد، عن خروج 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وهم أجنبي و6 مصريين، وذلك عقب تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102 حتى اليوم، من أصل 130 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح، أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن ليبي الجنسية و38 مصريا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي أعلن عنها مسبقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة.

وأشار إلى وفاة 3 مصريين إحداها طالت سيدة (60 عاما)، والآخريان رجليين (72 عاما)، و (78 عاما)، وجميعهم من محافظة القاهرة.

ناصر حاتم ـ RT

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